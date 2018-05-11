Несколько русских торжественно эмигрировали из Украины - а мы и не возражаем…
Они готовы водить трактор, но чтобы там, среди своих. У мам и пап сыновей я спросила, не боятся ли они Чечни для своих мальчиков. Ответ замяли…
|Ірина Івлева - учасниця програми добровільного переселення до Росії
За два года таких людей из Украины выехало порядка полусотни, но в этот раз российское посольство решило торжественно вручить переселенцам девять свидетельств участников этой госпрограммы, на основе которыхо они потом получат российское гражданство и паспорта. Вручать должен был посол РФ в Украине Виктор Черномырдин. Очевидно, посольство решило сделать это торжественно, чтобы как-то популяризировать эту программу, или дать сигнал этническим русским: Россия с вами, приезжайте. Увы, сам Виктор Степанович не приехал, в посольстве извинялись: из-за погодных условий не сумел вовремя долететь в Киев. Откуда он летит, не признались, хотя мы спрашивали. Ну что же, свидетельства вручал советник-посланник Всеволод Лоскутов. Выступал он очень осторожно и уж очень дипломатично, мол, Украина не должна обижаться, те, кто выезжают в Россию, сохранят добрые отношения и связи с Украиной. Подобная деликатность подкупала, даже хотелось как-то поуспокоить дипломата: ничего страшного, это даже славно, и полностью отвечает духу соблюдения священных прав человека – проживания и перемещения. Украина не держит тех, кто не считает себя ее детьми. Нет двух мам и нет двух родин, поэтому чудесно, что вы способны позаботиться о людях, которые считают своей родиной Россию.
|Участник программы добровольного переселения в Россию
О социальном пакете… Переселенцам обещана работа, будет оплачен переезд, и ведутся кое-какие разговоры о предоставлении жилья. Никаких дополнительных благ и выплат для тех, кто едет в Калужскую область, не предусмотрено. Большие выплаты даются тем, кто хочет освоить Дальний Восток. Но в Хабаровский край переехало только две семьи. Как сообщает журнал, созданный для потенциальных переселенцев, программа переселения соотечественников на Дальний Восток сорвана.
В Новосибирскую область хотят переселиться семьдесят семей из бывших азиатских республик. В общем-то, на сайте «Русский век» так и сказано, что Россия рассчитывает пополнить естественную убыль населения за счет мигрантов и соотечественников, прибывающих из-за рубежа. Но соотечественники не хотят ехать на Дальний Восток.
"Скажите,- обратился УНИАН к Всеволоду Лоскутову, - подобная программа содействия будет распространяться на такие области, как Владимирская, Московская, Ленинградская, Нижегородская, или упор будет делаться на Сибирь и Дальний Восток?"
- Конечно, будет, - сказал дипломат. - Программа содействия требует больших вложений, поэтому пока она работает не во всех регионах Российской Федерации.
- Говорят, что программа переселения соотечественников на Дальний Восток сорвана. Официальные лица региона утверждают, что все, кто хотели выехать из СНГ, уже давно выехали.
- Я не готов это комментировать.
- Вам не кажется, что на первой сотне число желающих покинуть нашу страну остановится?
- Возможно. Но вы не забывайте, что у нас трудится много людей из Украины. Их по отдельным оценкам до двух миллионов. Так что, может, они захотят. И мы будем их принимать.
- Думаю, что вы обольщаетесь.
- Время покажет.
Маша Мищенко