Несколько русских торжественно эмигрировали из Украины - а мы и не возражаем…

Они - молодцы! Я бы сказала, что эти люди (их было девять) просто – великолепная девятка. Граждане Украины, которым не подходит эта страна и правила, по которым она живет, воспользовались предоставленной российским правительством возможностью - госпрограммой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и попросились в Россию. С их стороны это логичный, честный и достаточно мужественный шаг.

За два года таких людей из Украины выехало порядка полусотни, но в этот раз российское посольство решило торжественно вручить переселенцам девять свидетельств участников этой госпрограммы, на основе которыхо они потом получат российское гражданство и паспорта. Вручать должен был посол РФ в Украине Виктор Черномырдин. Очевидно, посольство решило сделать это торжественно, чтобы как-то популяризировать эту программу, или дать сигнал этническим русским: Россия с вами, приезжайте. Увы, сам Виктор Степанович не приехал, в посольстве извинялись: из-за погодных условий не сумел вовремя долететь в Киев. Откуда он летит, не признались, хотя мы спрашивали. Ну что же, свидетельства вручал советник-посланник Всеволод Лоскутов. Выступал он очень осторожно и уж очень дипломатично, мол, Украина не должна обижаться, те, кто выезжают в Россию, сохранят добрые отношения и связи с Украиной. Подобная деликатность подкупала, даже хотелось как-то поуспокоить дипломата: ничего страшного, это даже славно, и полностью отвечает духу соблюдения священных прав человека – проживания и перемещения. Украина не держит тех, кто не считает себя ее детьми. Нет двух мам и нет двух родин, поэтому чудесно, что вы способны позаботиться о людях, которые считают своей родиной Россию.

Я пришла, потому что мне было интересно посмотреть на людей, которые меняют Киев и Винницу на Калужскую и Тверскую область. Любопытно просто. Посмотрела, пообщалась. Они считают себя русскими, они хотят жить в большой стране, потому что они родились и жили в большой стране. Они не хотят читать Лермонтова в украинском переводе, и не хотят пользоваться украинским языком даже на уровне простого деловодства. И хоть некоторые из них говорят на суржике с невыбиваемым акцентом, но при этом протестуют против украинизации. Почти никто из них не бывал в Европе, одному посчастливилось видеть Италию и еще одному - Польшу. Впрочем, если бы и бывали, русские, говорят, нигде не ассимилируются. Некоторые из них - бывшие советские офицеры и дети советских офицеров. И хотя одни из них носят украинские фамилии, а у других мамы украинки, они считают, что это ничего не решает. Им не нравится наша оранжевая революция. Им не нравится наше правительство и наш внешний курс. Они готовы водить трактор, но чтобы там, среди своих. У мам и пап сыновей я спросила, не боятся ли они Чечни для своих мальчиков. Ответ замяли… Еще, не выдержав, спросила, не страшно ли им уезжать из Европы (Киев это все-таки больше Европа, чем Российская Федерация). «Но мы ведь едем в европейскую часть России», - услышала в ответ. Только одна пожилая уже женщина Валентина Ивлиева заметила, что там в России ее дочь, Ирина (она держала на руках двухлетнего спящего сына) будет учителем работать, а не шваброй махать. Замечательный писатель Орхан Памук сказал, что эмигрируют не для того, чтобы получить более сытую жизнь, а для того, чтобы добраться до глубин собственной души. И если им оттуда ближе до глубин душ, то что ж - вперед.

О социальном пакете… Переселенцам обещана работа, будет оплачен переезд, и ведутся кое-какие разговоры о предоставлении жилья. Никаких дополнительных благ и выплат для тех, кто едет в Калужскую область, не предусмотрено. Большие выплаты даются тем, кто хочет освоить Дальний Восток. Но в Хабаровский край переехало только две семьи. Как сообщает журнал, созданный для потенциальных переселенцев, программа переселения соотечественников на Дальний Восток сорвана.

В Новосибирскую область хотят переселиться семьдесят семей из бывших азиатских республик. В общем-то, на сайте «Русский век» так и сказано, что Россия рассчитывает пополнить естественную убыль населения за счет мигрантов и соотечественников, прибывающих из-за рубежа. Но соотечественники не хотят ехать на Дальний Восток.

"Скажите,- обратился УНИАН к Всеволоду Лоскутову, - подобная программа содействия будет распространяться на такие области, как Владимирская, Московская, Ленинградская, Нижегородская, или упор будет делаться на Сибирь и Дальний Восток?"

- Конечно, будет, - сказал дипломат. - Программа содействия требует больших вложений, поэтому пока она работает не во всех регионах Российской Федерации.

- Говорят, что программа переселения соотечественников на Дальний Восток сорвана. Официальные лица региона утверждают, что все, кто хотели выехать из СНГ, уже давно выехали.

- Я не готов это комментировать.

- Вам не кажется, что на первой сотне число желающих покинуть нашу страну остановится?

- Возможно. Но вы не забывайте, что у нас трудится много людей из Украины. Их по отдельным оценкам до двух миллионов. Так что, может, они захотят. И мы будем их принимать.

- Думаю, что вы обольщаетесь.

- Время покажет.

Маша Мищенко