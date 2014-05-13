The New York Times: Россия сохраняет дистанцию после "референдумов" на Донбассе

Об этом сообщается в статье Нила Макфаркухара под названием «Россия сохраняет дистанцию после референдумов об отсоединении, проведенных на востоке Украины» в газете The New York Times.

Лидер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, не теряя времени, объявил, что его область хочет войти в состав России. Но вопрос в том, заинтересована ли в этом Москва.

На этот раз Россия не отреагировала на результаты референдума с таким же рвением, как это было после крымского референдума в марте. Через несколько часов после голосования, Владимир Путин объявил об аннексии Россией Крыма, южной территории Украины, которая когда-то входила в состав России.

На этот раз, в заявлении Кремля было сказано лишь то, что Россия «уважает выбор жителей Донецкой и Луганской областей», и что кризис должен быть решен путем диалога между представителями восточных областей и украинского правительства.

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Правительство России даже не сказало, что признает результаты голосования, которое украинские власти и их западные сторонники изначально считали незаконным. Согласно предварительному подсчету голосов на востоке Украины, 89 % избирателей в Донецкой области и 97,5 % в соседней Луганской области проголосовали за расширение автономии. Но списки избирателей были старыми, и многие сторонники единой Украины заявили, что они не принимали участия в референдуме.

Денис Пушилин, лидер Донецкой Народной Республики, сказал, что результаты референдума говорят о желании жителей Донбасса сделать их регион частью России.

«Мы просим Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о присоединении Донецкой Народной Республики к Российской Федерации», – сказал он во время пресс-конференции. «Жители Донецка всегда были частью русского мира, независимо от этнической принадлежности. Для нас история России – наша история».

Пушилин продолжил рассказывать об истории, повторяя фразы московской пропаганды о том, что в нынешнем украинском правительстве одни «нацисты». Он также заявил, что от рук украинских военных погибли сотни человек во время недавних столкновений, хотя не было никаких доказательств, подтверждающих такие цифры. В завершении он сказал, что в восточных регионах не будут проводиться президентские выборы, запланированные на 25 мая, что может повлечь за собой новые конфронтации.

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Из Москвы не последовало прямой реакции. Но вскоре после заявления Пушилина, МИД России сделал заявление, которое, по сути, было повторением ранее сказанных министром иностранных дел Сергеем Лавровым слов о том, что кризис в Украине должен быть урегулирован путем диалога между Киевом и востоком.

Возможно, самой важной реакцией на референдум стало заявление Рината Ахметова, самого богатого украинского олигарха и крупнейшего работодателя в промышленных восточных регионах, которые называют Донбассом. Он сказал, что его главной целью является счастье людей, которое возникает при сильной экономике, когда есть хорошие рабочие места.

«Я твердо убежден, что Донбасс может быть счастлив только в единой Украине», – сказал Ахметов, чья позиция раньше была очень неоднозначной. «Я за сильный Донбасс в сильной Украине».

Аналитики давно утверждают, что если Крым давно считался частью России, Москву не интересовал вопрос о цене, измеряемой деньгами или человеческими жертвами, которую придется заплатить за аннексию востока, не говоря уже об экономических санкциях Запада, которые будут введены. Тем не менее, если Киев попытается силой остановить сепаратистское движение, военное вторжение России все еще может произойти.

«Москва рассматривает референдум не как полу-легитимную основу или причину поднимать вопрос об отделении от Украины», – сказал Федор Лукьянов, редактор журнала «Россия в глобальной политике», обозреватель внешней политики. «Скорее, он является инструментом, который может заставить другие стороны конфликта признать Донецкую Народную Республику стороной переговоров».

Александр Малыхин, глава комиссии, которая организовала референдум, говорил с журналистами в понедельник в Луганске.

Давление на Киев также оказал глава Газпрома, газовой компании, контролируемой российским правительством, объявив о своем намерении выставить Украине авансовый счет во вторник для поставок газа в июне. Председатель правления Газпрома Алексей Миллер ранее заявил, что счет будет выставлен 16 мая, но премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал сделать это немедленно.

Россия постепенно увеличила сумму, которую Украина должна выплатить по ее мнению, примерно до 20 млрд. долл., тогда как в начале марта эта сумма составляла 2 млрд. долл. Он пригрозил прекратить поставки газа, если Украина не будет платить наперед, что также может повлиять на поставки в Западную Европу газа, который транспортирует Украина.

Россия заявила о своей позиции относительно референдума, когда Европейский союз активизировал усилия для поиска дипломатического решения кризиса в Украине и для того, чтобы позволить состояться президентским выборам 25 мая при согласии России.

Нынешний глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которую входят 57 государств, Дидье Букхальтер, Президент Швейцарии, который встретился с Владимиром Путиным на прошлой неделе, рассказал на встрече министров иностранных дел Европейского союза в Брюсселе о «дорожной карте», которая должна привести к мирному урегулированию конфликта.

«Мы достигли поворотного момента в этом кризисе, как для Украины, так и для Европы», – сказал Букхальтер. «Но времени, чтобы воспользоваться этой возможностью, у нас очень мало».

Г-н Букхальтер совершил ряд поездок в европейские столицы, чтобы обсудить вопрос о посредничестве в переговорах. ОБСЕ может лучше всех справиться с этой задачей, так как в нее входят и страны-члены Европейского союза и страны бывшего Советского Союза, в том числе Россия и Украина.

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Заявление Кремля о референдуме подтвердило позицию Владимира Путина, о которой он заявил во время своего выступления в прошлую среду, когда фактически призвал к урегулированию конфликта путем переговоров. «В интересах установления такого диалога, все посреднические усилия будут приветствоваться, в том числе усилия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», – говорилось в заявлении Кремля.

В Киеве и.о. Президента Украины Александр Турчинов охарактеризовал голосование на востоке как «незаконный обман». При этом Турчинов повторил, что он готов вести диалог с представителями восточных областей, «на чьих руках нет крови и которые готовы защищать своих цели законным способом».

После свержения президента Виктора Януковича в феврале, Россия потеряла своего главного союзника в Киеве, который не давал стране слишком сблизиться с Европой. Хотя Путин смягчил свою позицию в отношении президентских выборов, Россия продолжает подталкивать Украину к федерализации, которую многие интерпретируют, как намерение держать юго-восток страны под влиянием Москвы.

Многие считают, что эти выборы могут дать шанс Украине начать все заново с новым политическим руководством, которое смогло бы найти компромисс между разными регионами.

В Брюсселе, Европейский Союз, который очень хочет остановить Россию, чтобы та не поддерживала сепаратистов, но опасается разрыва экономических отношений с одним из основных поставщиков энергоресурсов, в понедельник объявил о скромном расширении своего «черного списка», на основе которого будут заморожены счета тех россиян и других граждан, которых ЕС обвиняет в разжигании кризиса. Министерство иностранных дел России раскритиковало такой жест, заявив, что такие действия «подрывают доверие».