Турчинов будет просить Минюст рассмотреть возможность запрета КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал после лишения лидера КПУ Петра Симоненко слова за ложные слова о событиях в Мариуполе во время выступления с парламентской трибуны.

“Симоненко повторяет ложь и пропаганду, которую распространяют российские средства массовой информации”, - сказал Турчинов и добавил, что это “циничная ложь”.

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Председатель ВР сообщил, что обратится к Министерству юстиции относительно информации и материалов о “соучастии представителей Коммунистической партии в организации террористической и сепаратистской деятельности”.

“Я бы просил Министерство юстиции рассмотреть этот вопрос и при наличии доказательств подать в суд материал относительно запрета Коммунистической партии Украины”, - сказал Турчинов.