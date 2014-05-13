Канада ввела новые санкции против российских чиновников и украинских сепаратистов

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу канадского правительства.

"Мы объявляем о введении санкций против шести граждан России и шести граждан Украины", - сообщил Харпер. "Международное сообщество продолжит оказывать давление на Россию, пока она не предпримет меры по деэскалации (напряженности)", - добавил он.

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Санкции предусматривают замораживание банковских активов и запрет на получение виз для въезда в Канаду.