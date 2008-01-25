В НУ-НС надеются, что Яценюк перехитрит специфических ребят

Народный депутат от фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Владимир Стретович говорит о необходимости разработки механизма работы Верховной Рады в обход блокирования «регионалов».

"«Регионали» настроены на срыв работы Верховной Рады. Для них было полной неожиданностью то, что заработало новое демократических правительство. Поэтому они решили применить некий локаут, «обесточить», так сказать, парламент свим блокированием", - цитирует Стретовича пресс-служба НУ-НС.

«Нам необходимо разрабатывать механизм, как работать в обход блокирования «регионалов», - отметил Стретович, - однако этот вопрос зависит от степени решительности спикера».

«Регионалы» - специфические ребята, - отметил Стретович, - И у них нет никакого желания работать в оппозиции. Впрочем, хорошо уже то, что общество располагает полной информацией – почему парламент парализован».

Депутат также заявил, что «никто ни на какие парламентские каникулы не пойдет, все хорошо отдохнули на новогодние праздники, поэтому будем работать в комитетах».