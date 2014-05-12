Половина беглецов-солдат из Житомирской области вернулись в воинские части



Об этом УНИАН сообщили в 8 армейском корпусе.

Согласно сообщению, сейчас в своих частей уже вернулось почти 50 солдат-беглецов.

О ситуации, сложившейся с указанным фактом дезертирства солдат в регионе, уже сообщено СБУ, УМВД Украины в Житомирской области. Ими принимаются меры для предотвращения таких случаев в дальнейшем. Поиски тех, кто не вернулся, пока продолжаются, уверяют военные.

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Как сообщал УНИАН, в Житомирской области 9 мая из двух воинских частей убежали сто солдат.

Об этом 12 мая сообщил официальный сайт Житомирского городского совета.

”В.и.о. командира воинской части А1494 полковник Р.С.Волков обратился к городским властям (Житомира - УНИАН) с просьбой обнародовать списки военнослужащих, которые были призваны в ряды Вооруженных Сил Украины во время частичной мобилизации, на особый период и самовольно покинули воинскую часть”, - говорится в сообщении.

«В условиях сложной военно-политической обстановки, в это время, когда решается судьба Украины эти военнослужащие самовольно покинули расположение воинских частей, показывая этим свое безразличное отношение к сложившейся в государстве ситуации. С целью демонстрации их позорного поступка прошу опубликовать данные списки в местных и областных печатных изданиях, известить органы власти по месту их жительства», - цитирует Волкова сайт городского совета

На сайте также обнародован список из 100 фамилий военнослужащих воинской части А0409 (г. Новоград-Волынский) и воинской части А3091 (г. Бердичев), которые были призваны во время частичной мобилизации на особый период и которые самовольно покинули свою воинскую часть.