У Тигипко есть шанс побороться за второе место в избирательной гонке - Фесенко

Такое мнение высказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, комментируя результаты всеукраинского телефонного опроса, проведенного 6-8 мая компанией GFK Ukraine по заказу ТСН (телеканал «1+1»). По результатам опроса Сергей Тигипко опередил Юлию Тимошенко и занял вторую позицию в рейтинге кандидатов в президенты Украины.

«Ставка Сергея Тигипко на экономический прагматизм, на миротворческую риторику получила поддержку среди населения», - пояснил Фесенко.

В то же время, по мнению политолога, эти данные стоит проверить другими опросами. «Если эта тенденция подтвердится и другими опросами, думаю, у Тигипко есть шанс улучшить свои позиции», - отметил политолог.

На финише, когда будут определяться избиратели, эта тенденция может быть важной. «Если есть спрос на подобную риторику, у Тигипко есть шанс побороться за второе место», - отметил Фесенко.

Как сообщалось ранее, согласно результатам телефонного опроса, 40,5% респондентов готовы отдать свой голос за П.Порошенко. Вторым в рейтинге идет народный депутат Сергей Тигипко - 9,0%, немного меньшее количество голосов (8,8%) у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.