Украина получит от Минобороны США оборудование для усиления границы стоимостью $7 млн

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы, часть оборудования, предназначенного для усиления охраны границы, пограничная служба Украины уже начала получать в рамках проекта международно-технической помощи, а именно: топливные насосы, колючую проволоку, аккумуляторы для автомобилей, запчасти, бинокли, средства связи для обеспечения охраны границы.Читайте такжеМИД: провокации на границе осуществляются с ведома российских властей

Около 3 млн дол. будет предоставлено для поддержки персонала Государственной пограничной службы Украины, который выполняет свои задачи на границе. На эти средства будут приобретены палатки, служебные модули, генераторы напряжения, обогреватели, цистерны для питьевой воды и топлива. Еще около 4 млн дол. будет израсходовано на улучшение потенциала пограничного ведомства, а именно: закупку оборудования для обеспечения связи, технического контроля и наблюдения, проинформировали в Госпогранслужбе.

Вся техника и оборудование будут закуплены офисом агентства уменьшения угроз при Посольстве США в Украине и переданы пограничному ведомству на протяжении трех месяцев, говорится в сообщении.