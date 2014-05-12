Деньги брали все - Губарев рассказал об отношениях сепаратистов с Ахметовым

Другие тоже брали у него деньги, но при этом "сохраняли верность идее", заявил один из лидеров террористов Павел Губарев в интервью российской правительственной газете.

"Мы 20 лет этой нашей региональной восточной элите прощали воровство. 20 лет мы за них упорно голосовали. Это происходило не потому, что мы им доверяли, просто альтернативные политические проекты, которые появлялись на востоке, либо поглощались Партией регионов, либо происходил процесс слияния", - рассказал сепаратист.

Читайте такжеОпубликовано видео, как террористы обменивали пленных альфовцев на ГубареваПо его словам после этого и после победы Майдана доверие к Партии регионов "упало до ноля".

"В этих условиях начали появляться лидеры так называемого народного ополчения во всех городах", - объяснил лидер террористов.

Спустя некоторое время, по его словам, "оказалось, что две трети из активистов уже на содержании олигарха Ахметова. Очень небольшая группа лиц сохраняла верность идее, но при этом все равно брала деньги".

"Деньги брали все!", - сознался Губарев.