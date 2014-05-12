СМИ: Российский журналист в Донецкой области сообщил о своем похищении
08:26, 12 мая 2014Политика
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Возможно, в Донецкой области был похищен журналист "Новой газеты", Павел Каныгин.
Об этом сообщает сайт радиостанции Эхо Москвы.
Минувшей ночью он прислал SMS нескольким коллегам с текстом "Меня похитили, звони в Москву".
Читайте такжеБоевики в Краматорске захватили в плен начальника и трех сотрудниц аэродромаКак написал в Твиттере корреспондент сайта "Эха Москвы" Илья Азар, один из коллег Каныгина, по некоторым данным, заплатил за него выкуп – тысячу долларов, но телефон журналиста по-прежнему вне зоны доступа.
Руководство "Новой газеты" отказалось прокомментировать "Эху Москвы" информацию о похищении Каныгина.
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