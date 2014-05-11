Министр юстиции пригрозил ответственностью организаторам псевдореферендумов

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Как передает кореспондент УНІАН, об этом Петренко заявил сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеОлланд в Азербайджане осудил псевдореферендум на Донбассе"Эти псевдоопросы не имеют ни юридических, ни фактических последствий. И те лица, которые с помощью оружия пытаются их каким-то образом реализовать, понесут ответственность", - сказал министр.