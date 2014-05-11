Террористы уверяют, что подделать распечатанные на принтере бюллетени невозможно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил пресс-секретарь «Центральной избирательной комиссии Луганской области» Василий Никитин.

По его словам, на 18.00 явка на избирательные участки по городу составила 76%, по Луганской области – 79%.

«Лидерами по голосованию является Красный Луч и Краснодон – более 90% явки. Такой же показатель в сельских районах области: Новоайдар, Рубежное, Кременная», - рассказал Никитин.

Он подчеркнул, что в области не осталось районов, которые бы не приняли участие в «референдуме».

«У нас есть герои – это те районы, которые были заблокированы украинской бронетехникой. В Новоайдаре один из избирательных участков прекратил работу, люди выбежали, когда пошли БТР, потом продолжили работу. Меловое, Сватово и Троицк – беспокойные районы, которые включились в процесс голосования чуть позже», - сообщил пресс-секретарь.

Читайте такжеНа севере Луганщины "референдума" нет - ОГАПо его словам, независимо от количества проголосовавших, «референдум» будет считаться состоявшимся. По данным ЦИК в Луганске количество избирателей составляет 240 тысяч человек. В области имеют право голоса 1,7 млн избирателей.

Избирательные участки будут работать до 20.00. В Алчевске, Стаханове и Попасной проголосовать можно будет до 23.00.

«Мы пошли навстречу сталеварам и шахтерам, которые работают в поздние смены», - сообщил Никитин.

По данным ЦИК в технической части проведения «референдума» нарушений нет. Однако, по словам представителя избиркома, был зафиксирован один случай провокации.

Читайте такжеПод Мариуполем задержали машину с 10 тысячами бланков псевдореферендума с готовыми "галочками"«В только что открытом участке, куда пришли журналисты, была полная урна бюллетеней с отметками «нет», - рассказал Никитин, и при этом добавил, что «подделать бюллетени невозможно».

Отметим, что бюллетень голосования с вопросом «Поддерживаете вы акт о государственной самостоятельности Луганской народной республики?» напечатан в черно-белом виде на обычной бумаге размера А5, размножен путем ксерокопирования и не имеет никакой защиты от подделки.

Получить бюллетень можно без паспорта, также один человек может проголосовать за всю семью прямо на столе членов «избирательной комиссии».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на так называемом ”народном вече” в Луганске сепаратисты приняли решение провести референдум о статусе региона.

5 мая президиум Луганского областного совета поддержал инициативу о проведении референдума о статусе области.

8 мая так называемый Луганский народный совет принял решение о проведении 11 мая так называемого референдума.