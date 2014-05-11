Порошенко: Газ должен превратиться из политической дубинки в обычный товар

Об этом 10 мая во время теледебатов на «Первом национальном» сказал кандидат на пост Президента Украины Петр Порошенко.

Порошенко заявил, что все 23 года независимости Украины газ был объектом коррупционного обогащения украинской власти в лице президентов и премьер-министров. «Именно поэтому сегодня Украина является наименее эффективна среди всех стран Европы. Потому что власть имущие ранее руководствовались принципом: больше газа - больше коррупционных доходов. Но я настаиваю на том, что это время закончилось», - подчеркнул он.

Читайте такжеG7 готовит план поддержки Украины на случай "газовой войны" с РФПо мнению Порошенко, внедрение в Украине системы энергоэффективности гарантированно и быстро приведет к энергетической независимости нашего государства, что может быть обеспечено за два года.

"Газовый контракт должен быть либо отменен, либо изменен через Стокгольмский арбитраж. Украина подписывала этот контракт в 2009 году под давлением: или финансовым, или психологическим, под угрозами или другим - точки над "и" в этом вопросе расставит история. Но известно то, что огромное количество стран ЕС уже изменило эти долгосрочные контракты», - отметил Порошенко.

"Газ перестанет быть политической дубинкой для всех европейских стран, включая Украину. Он будет обычным рыночным товаром, который Европа будет покупать на украино-российской границе», - подчеркнул Порошенко, добавив, что сланцевый газ и реверс газа укрепят энергетическую независимость Украины.