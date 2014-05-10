Театральные деятели России просят освободить своих коллег из плена в Славянске

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, известные деятели культуры Российской Федерации выступили с открытым письмом ко всем, от кого сейчас зависит судьба захваченных в заложники Юрова и Грищука.

«Всем, кто может помочь! Пожалуйста, помогите освободить режиссера и художника!

Двое наших молодых украинских коллег, которых мы хорошо знаем, с 25 апреля задержаны в Славянске», - сказано в письме.

Авторы этого обращения рассказали, что Павел Юров (р. 1980) — театральный режиссер, родившийся в г. Антрацит (Луганская область, Украина) и проживающий в г. Киев (Украина), хорошо известный молодому театральному сообществу своей работой с молодой русской драматургией, лауреат театральных премий, участник московского десятого международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова, работал в мастер-классах фестиваля в составе группы молодых режиссеров стран СНГ, а Денис Грищук (р. 1985) — художник, волонтер, артист, родившийся в г. Донецк (Украина) и также проживающий в г. Киев (Украина).

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Юров и Гищук приехали в Славянск утром в пятницу 25 апреля, чтоб «увидеть все своими глазами» для подготовки спектакля, и были остановлены ополченцами так называемой Донецкой народной республики. Их попросили предъявить документы, у них были билеты обратно в Киев, их задержали для проверки. Есть сведения, что уже больше двух недель их содержат в здании бывшего СБУ.

«Мы, российские драматурги, режиссеры, критики, артисты, ручаемся за наших коллег и просим освободить их. Ребята много сделали для русско-украинских культурных связей, помогите им вернуться к работе», - сказано в письме.

Письмо подписали более 50 театральных деятелей, среди которых: актер, режиссер, народный артист РСФСР Александр Калягин, режиссер, телеведущий, заслуженный артист РФ Михаил Пореченков, актер театра и кино, народный артист России, член Совета по культуре при президенте РФ, художественный руководитель Государственного Театра Наций (Москва) Евгений Миронов, режиссер театра, заслуженный артист России, член Совета по культуре при президенте РФ Евгений Писарев, режиссер театра, художественный руководитель БДТ им. Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург) Андрей Могучий, режиссер театра, художественный руководитель и директор Александринского театра (Санкт-Петербург), народный артист РФ, член Совета по культуре при президенте РФ Валерий Фокин, заслуженный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ, профессор Игорь Золотовицкий, актриса театра и кино Елена Коренева и др.