Крымский вариант не пройдет ни на Востоке, ни на Юге Украины - политический эксперт

Об этом в эфире телеканала БТБ заявил политический эксперт Юрий Рубан. Он убежден: сепаратистские идеи не находят значительную поддержку населения этих регионов.

«Россию очень интересует вопрос: поднимется на такое восстание большое количество людей на Востоке и на Юге Украины? Пока ответ отрицательный, мы в этом убедились. Крымский вариант ни на Востоке Украины , ни в Одессе не пройдет. Просто потому, что там идея отделиться от Украины, создать некое квазигосударство или присоединиться к России не находит значительной поддержки», - отметил эксперт.

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По его мнению, в любом обществе существуют люди, готовые на деструктивные действия. И именно такие люди активно участвуют в событиях на Востоке Украины.

«Конечно, есть люди, которые взялись за оружие, эти люди - искатели приключений. В любом обществе есть процент людей, которые ищут адреналин, которые очень трудно вписываются в общественные нормы, которые хотят получить оружие, которые хотят грабить и убивать, что мы видим и в Донецке, и в Краматорске», - сказал Рубан.