Приезд Путина в Севастополь является «откровенной провокацией» - Парубий



Об этом он сказал в интервью «5 каналу».

Мы понимаем, что это - откровенная провокация, опять же - демонстрация своей силы и военной мощи, и допускаем, что такая концентрация военной силы в Крыму может быть осуществлена не только для того, чтобы провести парад, это может иметь более далекоидущие цели», - в частности, сказал Парубий.

При этом он добавил: «Мы будем по этому (поводу) принимать решение, но, очевидно, после 9 мая», поскольку «сегодняшний день очень взрывоопасный».

«Мы понимаем, что приезд Путина и бряцание оружием в Крыму - это, собственно, одно из тех провокационных действий, с целью и запугивания, а возможно, подчеркиваю еще раз – с более стратегической целью происходит концентрация сил в Крыму».

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В то же время Парубий отметил, что задача украинской власти - защитить гражданское, мирное население, в том числе, «не допустить таких сценариев, которые Россия осуществила в Одессе».

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин прибыл в аннексированный Россией Крым, где принял участие в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия освобождения города от немецких захватчиков.