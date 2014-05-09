Власти готовы к переговорам с представителями Востока, но не с террористами - Турчинов
Власти готовы к переговорам с представителями востока государства, но не с террористами.
Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины, и.о. Президента Украины Александр Турчинов в программе «Шустер live» на Первом Национальном телеканале Украины.
Он отметил: «Мы готовы вести диалог. Мы слышали Донбасс и при Януковиче, и слышали Донбасс при других руководителях. И сейчас мы готовы садиться за стол переговоров». При этом подчеркнул, что эти переговоры должны быть с представителями местного самоуправления, с теми, кто представляет политические и гражданские движения.
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«С террористами нельзя вести переговоры», - отметил Турчинов. Он добавил, что те, кто выступает за создание так называемой Донецкой или Луганской республики ведут данные регионы к разрушению.
«Это шаг в бездну для этих регионов. Это самоуничтожение. Это эйфория, которая может привести к очень сложным последствиям», - подчеркнул он.
При этом напомнил, что Донецкая и Луганская области являются дотационными и «именно Украина финансирует Донецк и Луганск».