Власти готовы к переговорам с представителями Востока, но не с террористами - Турчинов

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины, и.о. Президента Украины Александр Турчинов в программе «Шустер live» на Первом Национальном телеканале Украины.

Он отметил: «Мы готовы вести диалог. Мы слышали Донбасс и при Януковиче, и слышали Донбасс при других руководителях. И сейчас мы готовы садиться за стол переговоров». При этом подчеркнул, что эти переговоры должны быть с представителями местного самоуправления, с теми, кто представляет политические и гражданские движения.

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«С террористами нельзя вести переговоры», - отметил Турчинов. Он добавил, что те, кто выступает за создание так называемой Донецкой или Луганской республики ведут данные регионы к разрушению.

«Это шаг в бездну для этих регионов. Это самоуничтожение. Это эйфория, которая может привести к очень сложным последствиям», - подчеркнул он.

При этом напомнил, что Донецкая и Луганская области являются дотационными и «именно Украина финансирует Донецк и Луганск».