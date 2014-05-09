В Мариуполе экстремисты захватили танк соединений войск АТО - СМИ
15:30, 09 мая 2014Политика
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Инцидент произошел на пересечении улиц Ленина и Торговой.
В Мариуполе на пересечении улиц Ленина и Торговой представители так называемой «Донецкой народной республики» захватили танк, принадлежащий соединениям войск антитерористической операции.
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Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает местный сайт 0629.
Также, по данным интернет-ресурса, в Ильичевскую больницу доставили 10 человек с огнестрельными ранениями.
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