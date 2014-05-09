В Мариуполе сепаратисты начали строить баррикады на дорогах

В Мариуполе по центральным улицам проехали украинские танки, сепаратисты начали строить баррикады на дорогах.

Как передает корреспондент УНИАН, жители города, ставшие очевидцами продвижения военной техники, сообщают, что по центральным улицам города проехали около 10 танков украинской армии, оставив на асфальте следы от гусениц.

Один из сепаратистов, происходящих сейчас на улице им. Ленина в центре Мариуполя, постоянно ведет прямую трансляцию в Интернете и периодически комментирует ситуацию.

Читайте такжеСиловики отбили атаку на здание МВД в Мариуполе. Уничтожено около 8 террористов

Так, магазины и все торговые точки в центре города закрылись, людей на улице немного, но часть местных жителей, возглавляемых представителями самопровозглашенной «Донецкой народной республики», начали строить баррикады поперек дороги на ул. Ленина.

Они перевернули старый легковой автомобиль с донецкими номерами и грузовую машину «Зил», подвезли старые автомобильные шины. Автор, передающий стрим, постоянно повторяет, что представители «ДНР» вместе с народом сейчас «делают все, чтобы защитить город от «Правого сектора», который направляется для уничтожения русскоязычного народа в городе Мариуполе».

Читайте такжеВ Мариуполе слышны выстрелы, есть раненые (обновляется)

Как сообщал УНИАН, захваченный сепаратистами 24 апреля Мариупольский горсовет был освобожден утром 7 мая. Во время спецоперации по освобождению горсовета задержано несколько человек.

В тот день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в результате операции ситуация в Мариуполе взята под контроль.

Читайте такжеТеррористы ранили начальника ГАИ Мариуполя

Сегодня сайт 0629 сообщил, что в центре города около 10.30 началась перестрелка возле управления милиции и воинской части Нацгвардии Украины.

Позже сообщалось, что в Мариуполе загорелся первый этаж горсовета, в город вошла украинская бронетехника.

Мариупольские медики констатируют, что в результате перестрелки в центре города возле захваченного боевиками здания городского управления милиции два человека погибли и восемь получили ранение.