В Одесской области запретили использовать иностранные флаги на 9 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Палица заявил журналистам после встречи с представителями политических сил региона.

«Во время встречи с российскими дипломатами я предупредил и попросил, чтобы во время завтрашней демонстрации по случаю 9 Мая не было российских флагов. Завтра должны быть только флаги Украины и флаги, под которыми воевали наши ветераны. Их боевые знамена. Если в толпе будут российские флаги, то подойдут люди и очень вежливо попросят их убрать. Дома можете вешать, что хотите, а на улицу их выносить не надо», - сказал Палица.

Читайте такжеВ Одессе Евромайдан отменил массовые мероприятия до 12 маяОн добавил, что иностранных флагов в общественных местах быть не должно, что является нормальным для любой суверенной страны. Палица привел в пример Российскую Федерацию, где правоохранительные органы очень жестко реагируют на подобные проявления.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 9 мая безопасность будут обеспечивать более 2 тысяч стражей порядка.