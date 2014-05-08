СБУ прилагает максимум усилий, чтобы не допустить провокаций 9 мая - Наливайченко

18:54, 08 мая 2014
Политика
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Глава СБУ заверил, что те граждане с оружием, которые будут выходить за периметр безопасности, будут задержаны.

Очільник СБУ запевнив, що тих громадян зі зброєю, які виходитимуть за периметр безпеки, буде затримано

Об этом председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил во время брифинга в МВД, сообщает УНИАН.

"К сожалению, впервые за 69 лет после Великой победы наших дедов и отцов в Украине, в городах Краматорске и Славянске, мы не сможем почтить и мирно провести мероприятия, посвященные ветеранам и победе. Хотя правительство выделило средства, чтобы социальная помощь ветеранам, поздравления и все другие мероприятия, достойные наших ветеранов состоялись в Донецкой области", - сказал он.

Кроме того, глава СБУ отметил, что сотрудники ведомства делают все возможное, чтобы в местах, где будут чествовать ветеранов, ни провокаторы, ни криминалитет не совершали преступлений.

"Гражданская безопасность - это наше общее дело с общественными организациями, с местными общинами. Те, кто с оружием будут выходить за периметр безопасности, будут задерживаться и по решению суда арестовываться - независимо от гражданства", - добавил он.

В заключение своего выступления он подчеркнул, что СБУ прилагает максимум усилий, чтобы не допустить незаконного финансировался и проведения псевдореферендуму в восточных областях Украины.

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