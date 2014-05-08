СБУ прилагает максимум усилий, чтобы не допустить провокаций 9 мая - Наливайченко

Об этом председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил во время брифинга в МВД, сообщает УНИАН.

"К сожалению, впервые за 69 лет после Великой победы наших дедов и отцов в Украине, в городах Краматорске и Славянске, мы не сможем почтить и мирно провести мероприятия, посвященные ветеранам и победе. Хотя правительство выделило средства, чтобы социальная помощь ветеранам, поздравления и все другие мероприятия, достойные наших ветеранов состоялись в Донецкой области", - сказал он.

Кроме того, глава СБУ отметил, что сотрудники ведомства делают все возможное, чтобы в местах, где будут чествовать ветеранов, ни провокаторы, ни криминалитет не совершали преступлений.

"Гражданская безопасность - это наше общее дело с общественными организациями, с местными общинами. Те, кто с оружием будут выходить за периметр безопасности, будут задерживаться и по решению суда арестовываться - независимо от гражданства", - добавил он.

В заключение своего выступления он подчеркнул, что СБУ прилагает максимум усилий, чтобы не допустить незаконного финансировался и проведения псевдореферендуму в восточных областях Украины.