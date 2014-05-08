Беженцы из Крыма проведут съезд в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве член оргкомитета, член правления общественной организации «Союз вынужденных переселенцев» Андрей Иванец.

Как известно, на материковую часть Украины, согласно официальной регистрации, прибыли более 7 тысяч жителей Крыма, но по неофициальным данным самих же переселенцев, их уже более 15 тысяч человек. По информации переселенцев, хоть и созданы центры по оказанию им помощи практически при всех органах самоуправления в различных регионах, однако проблемы решаются медленно, в частности проблемы переселения и трудоустройства.

По словам Иванца, представители этих центров выполняют все инструкции, которые им даны, но зачастую нет возможностей у местных органов власти решить проблемы.

Читайте такжеВ Киев продолжают прибывать беженцы из КрымаЧитайте такжеОн подчеркнул, что не исключает увеличения числа вынужденных переселенцев из Крыма в дальнейшем. В связи с этим, при поддержке Администрации президента Украины создан оргкомитет и запланировано проведение первого съезда переселенцев. Съезд пройдет на территории Киево-Могилянской академии, где регулярно собирается крымская диаспора. Планируется, что на съезд соберутся около 200-300 человек.

Как рассказал председатель общественной организации «Крымская диаспора» Анатолий Засоба, на съезд прибудут представители поселений переселенцев, представители общественных организаций, приглашенные благотворительные и международные организации, представители местного самоуправления и высших органов власти Украины. Предполагается, что каждая группа поселенцев выделит делегатами до 5 человек (по одному делегату от 50 переселенцев).

Засоба подчеркнул, что съезд ставит перед собой цель выработать единую стратегию и тактику поведения по решению проблем переселенцев. Соответствующий документ будет представлен на рассмотрение от имени съезда украинской власти.

Читайте такжеСвыше 2000 жителей Крыма хотят переехать в Львовскую областьЗасоба выразил надежду, что уже на съезде представители Крыма смогут подписать определенные документы о поддержке наработанных инициатив.

Он подчеркнул, что на съезд будут приглашены народные депутаты, кандидаты в президенты Украины, представители министерств.

В свою очередь, председатель правления благотворительного фонда «Беженцы из Крыма» Николай Подоляко заявил, что на сегодняшний день не выполняется закон о временно оккупированную территорию.

«Закон не выполняется. И в нем не учтены наши интересы, мы являемся переселенцами. Я, например, вообще считаю себя беженцем. Но как такого статуса нам не дают, соответственно, у нас нет никакой социальной защиты. Поэтому обращаюсь к Кабинету министров, к премьер-министру Яценюку, чтобы он наладил работу в части хотя бы минимальной социальной адаптации всех граждан, которые пострадали от вторжения России на территорию Крыма», - сказал Подоляко.

Он обратился к экспертам и специалистам с просьбой помочь в разработке законодательства об обеспечении жильем вынужденных переселенцев.