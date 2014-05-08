Двух фигурантов экстремистских организаций, которые действовали 2 мая в Одессе, задержан - МВД

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь, сообщается на сайте МВД.

По его словам, задержанные Давыдченко и Долженков уже отправлены в Киев для проведения следственных действий.

Чеботарь отметил, что на территории Одесской области работали экстремистские и преступные группировки, которые делали все для того, чтобы дестабилизировать обстановку в области. Работали совместно с некоторыми структурами иностранных государств для того, чтобы спровоцировать недовольство пророссийского населения в Одесской области, добавил он.Читайте такжеЭкс-начальника милиции Одесской области объявили в розыск - Аваков

«Вскоре будут задержаны еще фигуранты этого дела. В частности, те, кто подстрекал людей к противоправным действиям в Одессе. Это экстремисты, которые выполняли задание и которых подстрекали, по нашим данным, из-за рубежа и контактировали с представителями ближнего зарубежья ближнего. Я имею в виду Приднестровье», - отметил Чеботарь.

Заместитель министра подчеркнул то, что милиция в настоящее время делает все, чтобы в Одесской области было спокойно, особенно накануне такого большого праздника, как День Победы.

Как сообщалось, руководством МВД сразу после событий, которые произошли в Одессе 2 мая и в результате которых погибло большое количество людей, было уволено практически все милицейское руководство области.Читайте такжеВместе с сепаратистами в Одессе выпустили представителей криминалитета – милиция

«Что касается Фучеджи (бывший врио начальника одесской милиции - УНИАН), то прокуратура его задержала уже как гражданское лицо. Это производство находится в правовом поле Генеральной прокуратуры», - подчеркнул заместитель министра.