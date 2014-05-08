АТО будет продолжаться независимо от решения о проведении "референдума" – Парубий

Об этом Андрей Парубий заявил на брифинге, сообщает "РБК-Украина".

"Антитеррористическая операция будет продолжаться независимо от решений тех или иных групп диверсантов и террористов, которые есть в Донецкой и Луганской областях, - скзал он.

Читайте такжеВ Славянске ночью был обстрелян блокпост подразделения АТО

Также добавив, что назначенный сепаратистскими силами "референдум" незаконный и не имеет никакой юридической силы.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Виктория Сюмар заявила, что украинская власть готова к мирному диалогу с сепаратистами Донбасса.