АТО будет продолжаться независимо от решения о проведении "референдума" – Парубий
12:29, 08 мая 2014Политика
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По мнению секретаря СНБО, "референдум" незаконный и не имеет никакой юридической силы.
Андрей Парубий заявил, что АТО будет продолжаться независимо от решения о проведении "референдума"
Об этом Андрей Парубий заявил на брифинге, сообщает "РБК-Украина".
"Антитеррористическая операция будет продолжаться независимо от решений тех или иных групп диверсантов и террористов, которые есть в Донецкой и Луганской областях, - скзал он.
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Также добавив, что назначенный сепаратистскими силами "референдум" незаконный и не имеет никакой юридической силы.
Напомним, как сообщал УНИАН ранее, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Виктория Сюмар заявила, что украинская власть готова к мирному диалогу с сепаратистами Донбасса.
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