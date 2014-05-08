У Кличко предложили расследовать коррупцию в высших органах власти

Об этом в интервью газете «Факты» рассказал председатель Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, народный депутат от партии «УДАР» Виктор Чумак.

«Мы уже подготовили законопроект о создании Антикоррупционного бюро. Рыба, как правило, гниет с головы. А потому в сферу расследований Антикоррупционного бюро будет входить деятельность Президента, членов Кабинета министров, глав областных государственных администраций, народных депутатов», — сказал Чумак.

Парламентарий отметил, что новый орган получит абсолютную финансовую независимость и будет защищен от попыток вмешательства в его работу со стороны других органов власти.

«Мы жестко прописали в законопроекте механизмы обеспечения независимости этого органа — чтобы никто из власть имущих, ни при каких обстоятельствах не имел возможности влиять на его работу. Наш законопроект регламентирует все — вплоть до зарплат сотрудников. К слову, минимальная зарплата в этом бюро будет составлять 18 тысяч гривен», — цитируют Виктора Чумака «Факты».

Напомним, что искоренение коррупции является одним из главных тезисов предвыборной программы партии «УДАР» и ее лидера Виталия Кличко. По оценкам разных экспертов, на сегодняшний день объемы коррупционных финансовых схем в столице в прошлом году составили от 9,5 до 17,5 миллиардов гривен. Для сравнения: доходы столичного бюджета в 2014 году запланированы на уровне 20,1 миллиардов гривен.