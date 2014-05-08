В Тернополе облили зеленкой памятник Бандере

Сведения о данном событии внесены в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 УК (Хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом). Читайте такжеВ Крыму начинают сносить украинские памятники

Такое деяние наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе МВД.