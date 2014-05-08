СНБО: украинская власть готова к мирному диалогу с сепаратистами Донбасса

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявила заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Виктория Сюмар, пишет Gazeta.ua.

"От войны все устали: и силовики, и мирные граждане Украины. Поэтому там, где можно урегулировать путем диалога, украинская власть готова это делать", - заверила Сюмар.

По ее словам, показательным в данном контексте является вчерашний визит премьер-министра и всего правительства в Харьков — в регион, находящийся вблизи от места проведения АТО.

Вместе с тем, представитель СНБО заявила, что там, где люди готовы разговаривать только языком оружия, у власти не остается другого выбора.

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"Потому что эти агрессоры угрожают безопасности и жизни людей. Мы пытались с ними вести переговоры. Секретарь СНБО (Андрей Парубий — ред.) в Луганске провел неделю в постоянных переговорах с террористами, которые захватили здание управления Службы безопасности Украины", - отметила Сюмар.

"Но там происходит постоянная координация со спецслужбами России. Там присутствует третий игрок, который стоит за спинами террористов. Сегодня он устами президента России заявил, что надо перенести так называемый референдум на Донбассе", - добавила заместитель секретаря СНБО.