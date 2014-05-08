Пентагон: Россия не отводила свои войска от границы с Украиной

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ведомства, полковника Стива Уоррена. Ранее с аналогичным заявлением выступило руководство НАТО, пишет dp.ru.

"Мы не видим каких-либо признаков изменения в дислокации российских войск, несмотря на то что мы давно призываем Россию отвести свои войска от украинской границы", - сказал он, добавив, что отвод российских войск не мог бы остаться незамеченным для Пентагона.

Читайте такжеПутин уверяет, что РФ отвела свои войска от границы с Украиной

В среду, 7 мая, президент РФ Владимир Путинзаявил журналистам, что российские войска отведены от границы с Украиной. Сейчас военные находятся на полигонах, где проходят учения.

Путин также попросил сторонников федерализации Украины перенести дату референдума, который намечен на 11 мая.