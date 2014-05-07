Донецкий горсовет призвал ВР остановить проведение АТО и начать переговоры - СМИ

Донецкий горсовет на внеочередной сессии, которая состоялась во вторник 7 мая, принял обращение к депутатам Верховной Рады, где потребовал немедленно остановить антитеррористическую операцию и начать переговоры. Об этом сообщил журналистам Донецкий городской голова Александр Лукьянченко, передает ОстроВ.

"Требуем рассмотреть вопрос о немедленной остановке военной операции... На всей территории Донецкой области", - говорится в тексте обращения. Читайте такжеПод Славянском 5 мая в ходе АТО погиб замкомандира "Альфы"

По мнению донецких депутатов, после остановки АТО должны начаться переговоры всех сторон по выполнению Женевских соглашений.

"Никто не принимает меры для урегулирования конфликта мирным путем", - считают депутаты.

"Никто не слышит Донбасс", - говорится также в тексте.