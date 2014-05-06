Меркель раскритиковала планы России провести парад в Крыму - СМИ



«Этот день является очень важной датой для России, которая напоминает о победе над национал-социализмом», - заявила Меркель 6 мая в Берлине после встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, сообщает dw.de.

При этом канцлер ФРГ напомнила, что 4 года назад была в Москве на празднованиях по случаю Дня победы 9 мая, ”чтобы продемонстрировать, что история нас чему-то учит”. Однако, подчеркнула Меркель, ”жаль, что такой день используется для того, чтобы провести парад в таком очаге напряженности”.

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Кроме того, Меркель отметила, что правительство ФРГ делает все возможное для урегулирования кризиса в Украине дипломатическим путем.

”Дальнейшие санкции в отношении России не являются самоцелью. Но в крайнем случае ЕС готов сделать дальнейшие шаги”, - отметила канцлер.