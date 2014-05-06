В Одессе в связи с событиями 2 мая создается общественный совет при ОГА – Палица



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня поздно вечером на своей первой пресс-конференции заявил глава Одесской облгосадминистрации Игорь Палица.

По его словам при облгосадминистрации создается общественный совет, в который войдут представители СМИ, политики, представители общественных организаций, включая Майдан и Антимайдан. Кроме того, в данную структуру войдут представители МВД, СБУ, прокуратуры.

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По словам Палицы в режиме он-лайн они буду информировать людей о том, как проходит расследование.

«Моя задача показать правду, какой бы горькой, она не была. Наше дело - мирным путем решать все проблемы. В городе должны чувствовать себя в безопасности абсолютно все - независимо от политических пристрастий», - сказал Палица.