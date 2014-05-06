СМИ: Гибель беременной женщины и исповедь врача из Одессы оказались фейками

Об этом сообщает российская служба Радио Свобода по материалам собственного расследования.

Так, после одесской трагедии в соцсетях появились многочисленные сообщения о "гибели беременной женщины" в Доме профсоюзов, иллюстрированные фотографией.

"Беременная женщина. Мертвая. Она не имела никакого отношения ни к бойцам одесской дружины, ни к их "оппонентам". Она просто там работала. Собиралась, видимо, уходить в декрет. Но не ушла... Она просто пришла в тот день на работу. И не вернулась обратно. И ее ребенок уже никогда не родится. Лютая смерть забрала сразу две жизни", - пишут пользователи соцсетей.

Специальный корреспондент Радио Свобода в Одессе Елена Рыковцева решила выяснить, есть ли беременная женщина в числе погибших в Доме профсоюзов. Вот результаты ее расследования:

Читайте такжеУстановлены личности 38 погибших во время столкновений в Одессе 2 мая - МВД "Пятые сутки с момента одесской трагедии, а я все продолжаю встречать ссылки на "беременную женщину в Доме профсоюзов". На это ведутся даже люди, которые оценивают события, условно говоря, с "майдановской" стороны. И совершенно никого не смущает, что про эту "беременную" до сих пор никаких сведений. Ни родственников, которые хоть как-то бы дали знать, что потеряли дочь (сестру и т.д.), находившуюся вот в таком положении, ни отца будущего ребенка, хотя я понимаю, что не у каждого будущего ребенка объявляется отец, ни экспертов, подтвердивших бы этот конкретный жуткий факт. Там масса жутких фактов, но с таким следовало бы разбираться в первую очередь! Не разбираются. Это же чрезвычайно эффектно с точки зрения пропаганды", - пишет журналистка.

Так, главврач одной из одесских клиник, куда привозили раненых, узнал о существовании "беременной женщины" только от журналистки, так как, по ее словам, "не сидит в фейсбуках".

"Попросил показать ее фото. И сразу сказал, что это явно возрастная женщина, которую зачем-то сняли вот в такой позе, видимо, чтобы создать соответствующий эффект. Но он, конечно же, позвонил в какие-то свои высшие врачебные инстанции, чтобы узнать, не было ли беременных среди раненых и погибших. Ему четко ответили, что не было", - сообщает Рыковцева.

"Сейчас, когда я опять и опять встречаю эту кровожадную ссылку (а люди будто получают своеобразное удовольствие, когда ее постят), я все-таки еще раз звоню в Одессу этому врачу, чтобы узнать, не появилось ли теперь сведений о погибшей беременной. Он ответил, что проверял еще в одной инстанции. Нет, не появилось. Так может быть, пора прекращать упиваться тем, чего не было, и разбираться с тем, что было на самом деле?", - завершает она.

Читайте такжеВ Одессе 2 мая объявлено Днем памятиКорреспонденту также удалось выяснить, что бюро Одесской судмедэкспертизы уже завершило вскрытие всех тел, обнаруженных в Доме профсоюзов. Тел беременных среди них нет.

Также пока не подтверждаются и сообщения о погибших при пожаре детях.

Блогеры разоблачили еще одну "утку" – появившееся в "Фейсбуке" (а затем стертое) сообщение якобы от имени врача одесской скорой помощи Игоря Розовского:

"Как врач я поспешил оказать помощь тем, кого можно было спасти, но меня остановили боевики, не дав подойти к раненому. Один из них грубо оттолкнул меня, пообещав, что скоро меня и других евреев Одессы ждет такая же участь.

Я видел парня, которого можно было спасти, если бы я смог забрать его в больницу, но все уговоры закончились ударом по моему лицу и потерей очков.

За 15 лет я видел очень многое, но вчера я хотел плакать, нет, не от боли или унижения, а от бессилия что-то сделать. В моем городе произошло то, чего не было даже при фашистской оккупации. Я задаюсь вопросом, почему молчит весь мир?". - гласит слезный пост.

На самом деле такого врача в Одессе не существует. На фотографии изображен зубной врач по имени Руслан Хаджи-Муратович Семенов, который работает в Усть-Джегутинской стоматологической поликлинике Карачаево-Черкесской Республики России, – сообщает сайт StopFake. Аккаунт "Розовского" был создан 3 мая, а после того, как (дез)информация разошлась по сети, – стерт.