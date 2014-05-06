В Донецке террористы готовятся штурмовать воинскую часть внутренних войск
В Донецке террористы готовятся штурмовать одну из воинских частей внутренних войск.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам очевидцев, которые находятся рядом с военной частью, "огромное количество террористов в балаклавах надевают бронежилеты, раздают друг другу автоматы Калашникова и намерены штурмовать одну из воинских частей внутренних войск, которая расположена по улице Куприна, 1 (военная часть внутренних войск №3037 - УНИАН)".
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Правоохранители Донецка на сообщения очевидцев событий отвечают, что они в курсе того, что происходит.
Командир воинской части не стал комментировать то, что происходит, сославшись на то, что он сейчас сильно занят и говорить не может.
По неофициальной информации, на территории этой части находится большое количество оружия еще со времен Советского Союза.