47% избирателей готовы поддержать Порошенко, 15% будут голосовать за Тимошенко - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, которые были презентованы во время пресс-конференции в Киеве заместителем генерального директора центра Юрием Якименко.

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По данным исследования, 77,9% опрошенных с той или иной степенью уверенности отвечают, что собираются принять участие в досрочных президентских выборах (52,6% вполне уверены, еще 25,3% отвечают, что, скорее всего, примут участие в голосовании).

Исследование показало, что если бы выборы состоялись в ближайшие дни, то 33,3% всех респондентов (или 47,7% среди тех, кто собирается принять участие в выборах и уже определились, за кого будут голосовать) проголосовали бы за Петра Порошенко.

За Тимошенко собираются отдать голоса соответственно 10,0% и 14,8% среди тех, кто определился.

За внефракционного народного депутата Сергея Тигипко - 4,9 и 6,7%.

За внефракционного народного депутата Анатолия Гриценко - 4,0 и 5,6%.

За лидера фракции КПУ Петра Симоненко - 4,1% и 4,5%.

За внефракционного народного депутата Олега Ляшко - 3,7% и 5,0%.

За кандидата в президенты от Партии регионов Михаила Добкина - 3,4% и 4,2%.

По заслуженного врача Украины Ольгу Богомолец - 3,0% и 4,0%.

За лидера ВО «свобода» Олега Тягнибока - 1,2% и 1,9%.

За народного депутата от Партии регионов Олега Царева - 1,2% и 1,6%.

За предпринимателя из Харькова Андрея Гриненко - 1,2% и 1,5%.

За каждого из остальных кандидатов собираются голосовать менее 1% опрошенных.

Как сказано в пресс-релизе, также опрос показал, что во втором туре выборов Порошенко уверенно побеждает возможных соперников: Тимошенко, Тигипко, Добкина.

По словам Якименко, если сравнивать эти результаты с результатами опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова и Социологической группой «Рейтинг» с 28 марта по 2 апреля 2014 года, то вырос уровень электоральной поддержки Порошенко (с 28,2% до 33,3% среди всех опрошенных). Тогда как уровень электоральной поддержки Тимошенко снизилась с 13,0% до 10,0%. Уровень электоральной поддержки других кандидатов остался практически неизменным.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 25 по 29 апреля 2014 года. Было опрошено 2012 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма. Выборка опроса строилось как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.