Евросоюз готов к новой встрече в формате "Украина-США-ЕС-Россия" - секретарь Эштон

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон - Майя Косьянчич.

"Что я могу сказать? Мы открыты к любой инициативе, которая положит конец насилию и приведет к деэскалации нынешнего кризиса. Мы активно вовлечены в действия, направленные на деэскалацию кризиса, и поиска политического решения", - сказала Косьянчич.

Кроме того, она добавила, что в ЕС полностью поддерживают Женевские договоренности и стремятся, чтобы все их положения были воплощены в жизнь.

"Мы верим, что все стороны должны приложить максимум усилий для выполнения договоренностей. И мы готовы присоединиться к идее новой встречи, если это будет полезно для деэскалации", - добавила она.

По ее словам, Эштон находится в Вашингтоне, где проводит переговоры с государственным секретарем США Джоном Керри относительно ситуации в Украине.

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На вопрос, нужен ли в Украине миротворческий контингент ЕС для урегулирования ситуации, Косьянчич ответила:

"Мы активно работаем над деэскалацией кризиса, но я не могу спекулировать на тему, каким может быть потенциальное решение".

Как сообщал УНИАН, 17 апреля руководители внешнеполитических ведомств Украины, ЕС, США и России подписали в Женеве заявление с призывом ко всем сторонам конфликта в Украине воздерживаться от насилия и запугивания. Также в заявлении говорится, что все незаконные формирования должны быть разоружены, все захваченные дома, улицы, площади и общественные места в украинских городах должны быть освобождены.