Рада дала и.о. генпрокурора право инициировать лишение неприкосновенности нардепов - Бригинец

12:49, 06 мая 2014
Политика
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И. о. Генпрокурора отныне имеет право инициировать лишение депутатов неприкосновенности.

верховна рада / gazeta.lviv.ua

Об этом сообщил Александр Бригинец на своей странице в Facebook.

По его словам, за решение проголосовали 227 депутатов.

Сообщение by Александр Бригинец.

"До этого такие права имел лишь Генпрокурор без приставки и. о.", - подчеркнул Бригинец.

Как сообщал УНИАН, прокуратура открыла третье производство в отношении депутата Олега Царева за призывы к сепаратизму.

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