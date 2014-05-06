Рада дала и.о. генпрокурора право инициировать лишение неприкосновенности нардепов - Бригинец

Об этом сообщил Александр Бригинец на своей странице в Facebook.

По его словам, за решение проголосовали 227 депутатов.

"До этого такие права имел лишь Генпрокурор без приставки и. о.", - подчеркнул Бригинец.

Как сообщал УНИАН, прокуратура открыла третье производство в отношении депутата Олега Царева за призывы к сепаратизму.