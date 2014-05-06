Рада дала и.о. генпрокурора право инициировать лишение неприкосновенности нардепов - Бригинец
12:49, 06 мая 2014Политика
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И. о. Генпрокурора отныне имеет право инициировать лишение депутатов неприкосновенности.
За решение проголосовали 227 депутатов / gazeta.lviv.ua
Об этом сообщил Александр Бригинец на своей странице в Facebook.
По его словам, за решение проголосовали 227 депутатов.
"До этого такие права имел лишь Генпрокурор без приставки и. о.", - подчеркнул Бригинец.
Как сообщал УНИАН, прокуратура открыла третье производство в отношении депутата Олега Царева за призывы к сепаратизму.
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