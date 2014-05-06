В Одессу из Крыма продолжают прибывать экстремисты с украинскими паспортами - эксперт

"Поскольку силами Госпогранслужбы Украины на административной границе АРК обеспечен жесткий контроль въезжающих на материк граждан, диверсанты и провокаторы изменили тактику. Они, будучи гражданами Украины, проживающими в Крыму и завербованными российскими спецслужбами, въезжают на материк по одиночке или небольшими группами под видом обычных граждан", - написал на своей странице в Facebook руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

Экстремисты действуют в тесной координации с местными сепаратистами, оружие получают на месте. Украинские спецслужбы также принимают меры по нейтрализации этих диверсантов, сообщил военный эксперт.