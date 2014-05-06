До 17 мая Украина планирует вывести из оккупированного Крыма ряд судов

Согласно плану передача кораблей и судов продлится до 17 мая этого года. Предполагается возвращение корвета "Тернополь", морского тральщика "Черкассы" и других плавсредств. Дату вывода БДК "Константин Ольшанский" пока не определена в связи с необходимостью полного разблокирования фарватера озера Донузлав, передает Флот Украины.

Как стало известно изданию, в план возвращения кораблей включен и подводная лодка "Запорожье", но окончательное решение по нему еще не принято.Читайте также6 мая ожидается выведение из оккупированного Крыма группы вспомогательных судов украинских ВМС

Вчера, 4 мая, перегонная команда Военно-Морских Сил Украины отправилась из Одессы в Севастополь. 6 мая, она будет обеспечивать передачу украинской стороне санитарный катер "Сокаль", артиллерийского катера "Доброполье", буксира "Дубно", катера связи "Коростень" (бывшая "Шулявка") и водолазного судна "Почаев".

7 мая планируется передача украинской стороне морского буксира "Корец" и рейдового буксира "Красноперекопск".