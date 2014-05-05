Замглавы Минфина США едет в Европу обсудить санкции против России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

”Мы займемся продвинутым планированием относительно ряда инструментов, которые есть в нашем распоряжении, включая расширенные акции против компаний в разных отраслях российской экономики, если Россия продолжит свое незаконное и дестабилизирующее поведение”, - говорится в сообщении.

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Ранее США, ЕС и ряд стран-партнеров ввели против России санкции в связи с незаконным присоединением Крыма. В настоящее время в санкционные списки входит ряд российских чиновников и бизнесменов, США также добавили в него 18 российских компаний и банков.

На прошлой неделе в Вашингтоне президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что США и ЕС готовятся к введению санкций против отдельных отраслей российской экономики, если Россия захочет помешать проведению президентских выборов в Украине 25 мая.