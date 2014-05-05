The New York Times: Киев пытается ослабить контроль России над газовым потоком

В статье под названием «Киев изо всех сил пытается ослабить контроль России над газовым потоком» в газете The New York Times Эндрю Хиггинс пишет о том, что в то время как украинские власти пытаются подавить пророссийское восстание, которое сотрясает восточные регионы, возможно даже более значительная борьба за страну происходит под землей в Часловцах, в спокойной лесной местности в западной области, граничащей со Словакией.

Именно здесь российский природный газ стоимостью 20 млрд. долл. протекает каждый год через огромный подземный трубопровод, чтобы попасть в Европу после преодоления почти 5 тыс. км пути из Сибири. И именно здесь, верит про-европейское правительство в Киеве, Украина может, наконец, вырваться из тисков Газпрома, энергетического гиганта России, подконтрольного государству.

Для того чтобы это свершилось, Украина уже более года усердно старается начать так называемые реверсные поставки газа из Европы через Словакию в Украину. В этом случае неоднократно повторяемые Россией угрозы перекрыть газовый кран были бы не так страшны.

Соглашение, подписанное на прошлой неделе между словацким и украинским операторами ГТС, открыло путь для небольших реверсных поставок газа из Европы, где цена намного ниже, чем та, которую Газпром требует от Украины за покупку газа напрямую.

Но это соглашение, которое заключалось при посредничестве Европейского союза и поддержке Белого дома, удовлетворяет лишь малую часть потребностей Украины, что заставляет задаться вопросом: Почему было так трудно заставить крошечную Словакию, члена Европейского союза, делать поставки, технически простые и жизненно важные как для Украины, так и для поддержания авторитета блока 28 стран?

Некоторые ссылаются на юридические и технические препятствия, другие – на политику и страх перед Кремлем, но все согласны с тем, что одним из основных препятствий является могущество и зона влияния Газпрома, которые служат мощным инструментом для продвижения экономических и геополитических интересов России, и, безусловно, является подконтрольным Президенту Владимиру Путину.

Газпром не только доминирует в газовой сфере на всей территории бывшего Советского Союза, но также имеет значительное влияние внутри Европейского союза, где треть импортированного газа поставляется из России, и который тоже уязвим перед давлением со стороны России.

Все та же история – окутано тайной нежелание Словакии открыть свой ​​транзитный газовый коридор, через который Россия перекачивает большую часть своего газа в Европу, для крупных реверсных поставок газа в Украину.

Построенный в советское время, чтобы связать сибирские газовые месторождения с европейскими рынками, словацкий трубопровод, по словам украинских чиновников и экспертов, мог бы перекачивать до 30 млрд. кубометров газа в год из Европы в Украину, а это даже больше, чем Украина должна была импортировать из России в этом году.

Вместо этого словацкая государственная компания, которая управляет ГТС Eustream, предложила лишь небольшую, давно неиспользуемую трубу, которой нужно будет отремонтировать, прежде чем по ней можно будет перекачивать газ в Украину. После того, как ремонтные работы будут закончены в октябре, Eustream сможет обеспечить только десятую часть того количества газа, которое Украина просила у Европы. Компания утверждает, что это небольшое количество позже может быть резко увеличено.

Здесь, в Часловцах, на юго-западе Украины, где специалисты из украинской трубопроводной компании Укртрансгаз и Газпрома контролируют поток российского газа в Словакию, глава украинского предприятия Виталий Лукита задается вопросом, будет ли вообще газ когда-либо течь в обратном направлении.

«Мы все готовы здесь, но я не знаю, почему Словакии надо так много времени», – сказал Лукита. «Этот вопрос уже долго обсуждается, но ничего не происходит».

Андрей Коболев, председатель правления НАК Нафтогаз, государственной газовой компании Украины, сказал, что он очень озадачен упрямством со стороны представителей Eustream, потому как в 2011 году компания сама выдвинула идею об использовании резервных возможностей своих магистральных трубопроводов для реверсных поставок газа в Украину.

Он сказал, что словаки отвергли этот вариант во время недавних переговоров, ссылаясь на тайные договора с Газпромом. Он добавил, что точно не знает, в чем именно проблема, поскольку ему не разрешили ознакомиться с договорами.

Руководители Eustream отказываются от многочисленных просьб дать интервью. Ваграм Чугурян, представитель компании, отказался давать комментарии по поводу такого кардинального изменения решения, или по поводу того, было ли это связано со сменой руководства компании в начале 2013 года, когда группа богатых чешских и словацких бизнесменов приобрели 49 % акций Eustream. В это же время чешские СМИ предположили, что они являются своеобразной ширмой для Газпрома.

Даниэль Каствай, представитель компании Energeticky a Prumyslovy Holding, которая совершила покупку, отрицает заявление украинской стороны о том, что Eustream стремится ограничить реверсные поставки газа в Украину, сказав, что «оно не только не соответствует действительности, но и абсурдно», так как у оператора газотранспортной системы, который получает свою прибыль от транзитных сборов, есть сильная коммерческая заинтересованность в увеличении потоков независимо от направления.

Он сказал, что ему ничего не известно о предложении Eustream в 2011 г. использовать транзитную систему для поставок газа в Украину, но добавил, что такой вариант всегда был технически и юридически невозможен «без согласия Газпрома», которое не было дано.

Европейские чиновники, уставшие от торгов, затянувшихся на месяцы, и обеспокоенные возможным возникновением юридических проблем из-за договоров Газпрома со Словакией, приветствовали заключение скромной сделки, которое состоялась на прошлой неделе и стала выходом из тупика. Жозе Мануэль Баррозу, президент Европейской комиссии, охарактеризовал эту сделку как «прорыв», но также назвал её «первым шагом», выразив надежду, что со временем Словакия сможет делать более существенные реверсные поставки газа в Украину.

Зависимость Украины от российского газа для обогрева домов и обеспечения заводов – более половины импортированного газа поставляется из России – не только сделала страну уязвимой к внезапным изменениям цен, которые колеблются в зависимости от того, хочет Москва наказать или поддержать украинские власти, но также способствовала разгулу коррупции, в которой повязли сменяющие друг друга правительства Украины.

Когда Газпром поднял цену на газ для Украины на 80 % в прошлом месяце и пригрозил прекратить поставки, если Киев не заплатит, и. о. премьер-министра Украины Арсений Яценюк обрушился с критикой на российское правительство, обвинив его в «агрессии против Украины».

«Помимо российской армии и оружия, они решили использовать один из наиболее эффективных инструментов политического и экономического давления», – сказал он.

Желая покупать большую часть газа у Европы, а не у Газпрома или тайных посредников, одобренных Газпромом, Украина надеется защитить свои фланги, которые наиболее подвержены нападению со стороны России. Самый известный из таких посредников, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, был задержан в Австрии в апреле и добивается экстрадиции в США.

«Представьте себе, как бы вы могли вести себя сегодня, если бы могли сказать России: Оставьте себе свой газ», сказал вице-президент США Джозеф Байден украинским законодателям во время визита в Киев в прошлом месяце. «Вы бы жили в абсолютно другом мире сегодня».

Вашингтон и Брюссель хотели бы, чтоб почти весь газ, изначально купленный у России, поставлялся в Украину из Европы. Россия поставляет газ в Европу через территорию Украины, сначала в Словакию, потом покупателям в Германии и других странах. Тем не менее, как только газ продан, Газпром перестает быть его владельцем и теряет право устанавливать условия его продажи.

Всё, чего Украина действительно хочет, сказал г-н Коболев, председатель НАК Нафтогаз, который является крупнейшим клиентом Газпрома после Германии, это «справедливые и прозрачные цены» и стабильное, бесперебойное снабжение.

Сейчас Россия требуют платить 485 долл. за тысячу кубометров газа, который Украина покупает напрямую, вместо цены 268 долл., которая была предложена украинскому правительству во главе с президентом Виктором Януковичем перед его отставкой. В то же время «российский» газ, который продается в Европе и по идее должен быть дороже из-за дополнительных транзитных сборов, стоит как минимум на 100 долл. за кубометр дешевле.

Россия отрицает использование газа в качестве политического оружия и заявляет, что все, что Украине нужно сделать для обеспечения стабильных поставок по разумной цене, это платить по счетам вовремя и заплатить все свои долги, которых Газпром насчитал 3,5 млрд. долл.

Украина уже начала принимать реверсные поставки газа из Польши и Венгрии. Но объёмы около 2 млрд. кубометров, полученные за прошлый год, слишком малы, чтобы изменить ситуацию. Только Словакия имеет пропускную способность трубопровода, достаточную для того, чтобы изменить баланс сил.

«В течение долгого времени мы пытаемся убедить их найти решение», – сказал г-н Коболев, глава НАК Нафтогаз. «Теперь мы определили проблему, которая была очевидна с самого начала – ограничения, введенные Газпромом». Министр энергетики Украины Юрий Продан назвал юридические и технические аргументы Газпрома отвлекающим маневром. «Я думаю, что проблема носит политический характер. Мы не видим никаких реальных объективных препятствий для выполнения того, что мы предлагаем», – сказал он.

Оппозиционные политики Словакии, заметив, что 51 % акций Eustream принадлежит государству, приписывают позицию компании премьер-министру страны Роберту Фицо, левоцентристскому лидеру, который, казалось, иногда поддерживал позицию Москвы больше, чем позицию Европейского Союза.

«Фицо считает, что надо быть очень почтительными и вежливыми по отношению к Владимиру Путину», – сказал Микулаш Дзуринда, бывший премьер-министр Словакии, в телефонном интервью. «Это наследие старых коммунистов в новой эре: «Боссы» все еще находятся в Москве», – сказал он.

На пресс-конференции в апреле г-н Фицо настаивал, что Словакия «действительно готова» помочь Украине реверсными поставками газа. Но добавил: «Мы, естественно, защищаем свои интересы и не будем рисковать, чтобы не получить наказание от Газпрома из-за действий, которые могут нарушить договора Словакии с российским энергетическим гигантом».

Словакия на 60 % зависит от поставок Газпрома и переживает, что, «огорчив» российскую компанию, она вызовет рост цен или даже сокращения поставок.

Александр Медведев, глава экспортного подразделения Газпрома, заявил, что не видит проблемы в реверсных поставках газа в Украину, но подчеркнул, что такие меры «требуют согласия всех вовлеченных сторон», включая Газпром.

«Как правило, нельзя физически организовать реверс газа без нового трубопровода», –добавил он, указывая на то, что Газпром не согласен на использование существующих словацких трубопроводов.

Наблюдая за работниками в Часловцах, которые закладывали новые подземные трубы, Иван Шаюк, украинский инженер, работающий в компании Укртрансгаз, только покачал головой, когда его спросили, почему понадобилось столько времени для реализации этой схемы.

«В чем проблема? Проблема проста – Путин», – сказал он.