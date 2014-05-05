В Минобороны обещают улучшить материальное обеспечение резервистов в ближайшие дни

В Министерстве обороны признают проблемы с материальным и финансовым обеспечением мобилизованных на воинскую службу резервистов, однако заверяют, что в ближайшие дни вопрос денежного содержания и материального обеспечения мобилизованных будет решен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель министра обороны Игорь Кабаненко.

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“Действительно, мы имеем определенные логистические проблемы, но на протяжении выходных, и даже сегодня были приняты решения министром обороны для улучшения ситуации. Руководители самого высокого уровня направлены в районы дислокации военных, чтобы непосредственно на месте решать вопросы. Мы затронули вопрос, чтобы нам позволили использовать более гибкие финансовые механизмы для обеспечения, поскольку тендерные процедуры занимают много времени”, - сказал Кабаненко.

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Говоря о денежном обеспечении резервистов, Кабаненко отметил, что 2 мая средства на эти цели перечислены включительно по апрель. Также он заверил, что в дальнейшем задержек по денежному обеспечению мобилизованных резервистов не будет.