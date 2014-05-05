Депутаты от «Свободы» предлагают расценивать использование символики РФ как экстремизм

Народные депутаты от «Свободы» Александр Мирный и Игорь Мирошниченко зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления о некоторых мерах по предотвращению экстремизма и сепаратизма в Украине (№4792).

Текст проекта постановления размещен на сайте парламента.

В соответствии с проектом постановления, ввиду опасности сепаратистских движений, которые искусственно провоцируются иностранными агентами, с целью устранения в дальнейшем угрозы территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также с целью сохранения порядка, установленного Конституцией Украины, Верховная Рада постановляет запретить размещение на зданиях государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, а также публичное использование физическими лицами государственных символов Российской Федерации, непризнанных республик или георгиевских лент.

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Совершение таких действий признается проявлением экстремизма и сепаратизма и влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьями 109, 110 и 111 Уголовного кодекса Украины.

Действие пунктов 1 и 2 этого постановления не будет распространяться на лиц, которые используют символику Российской Федерации во время проведения спортивных и культурно-художественных мероприятий, не связанных с акциями протеста.

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Как отмечается в пояснительной записке, заданием проекта постановления является обеспечение своевременного реагирования правоохранительных органов Украины на факты незаконного размещения на зданиях государственных органов и органов местного самоуправления Украины государственных символов других стран. Целью документа является снятие социальной напряженности, сохранение территориальной целостности и неприкосновенности Украины.