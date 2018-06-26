Вехи недели. АТО без триумфа, покушение на мэра и трагедия в Одессе

Ситуация в Украине далека от стабильности, с каждой неделей страна бьет рекорды продолжительности политического кризиса национального масштаба. Если и.о. президента Александр Турчинов в ходе совещания с главами областных администраций признает, что власть не контролирует полностью Донецкую и Луганскую области, то говорить о спокойном проведении президентской кампании не приходится. Официальному Киеву придется активизировать свои действия, дабы минимизировать негативные последствия запланированного сепаратистами на 11 мая «референдума» о признании независимости так называемой Донецкой народной республики. При этом попытка сгладить напряженность «консультативным опросом» или референдумом о целостности Украины, о чем говорят представители «Батькивщины» больше напоминает хорошую мину при плохой игре.

Начавшаяся на рассвете 2 мая в окрестностях Славянска и Краматорска антитеррористическая операция не ознаменовалась масштабными, зримыми и понятными миллионам успехами, зато спровоцировала волну праведного гнева в исполнении российских официальных лиц и создала условия для вояжа спецпредставителя Путина Владимира Лукина. Тот вывез захваченных террористами наблюдателей ОБСЕ из Славянска, при этом не развеяв насаждаемые российскими СМИ и МИДом мифы о наводнивших регион вооруженных «правосеках». Впрочем, таких задач у кремлевского правозащитника не могло быть априори.

Стоит подчеркнуть, что Россия ведет не только грязную информационную войну против Украины, но и пытается использовать экономические рычаги влияния на нее. Неслучайно «Газпром» выставил счет в 11,5 миллиардов долларов за невыбранный в прошлом году «Нефтегазом Украины» газ, и будет продолжать ставить палки в колеса намечающемуся реверсу «голубого золота» из Словакии в Украину. Заявленной Арсением Яценюком решимости обратиться в Стокгольмский арбитраж для оспаривания газовых контрактов 2009 года предстоит пройти испытание реальностью. Собственно, это же можно сказать и о намерениях главы правительства получить еще до 25 мая подписи всех лидеров политических сил под проектом новой Конституции, которую на сегодняшний день видели только единицы.

Важным элементов в дестабилизации ситуации на востоке страны стало покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса, который при всей неоднозначности своей биографии не оказался среди политических лидеров сепаратистов. Снайперский выстрел едва не лишил Геннадия Адольфовича жизни, он был спешно эвакуирован в израильскую клинику и там продолжает борьбу за свою жизнь.

Трудно не согласиться с Юрием Луценко, подчеркнувшим, что партийные квоты при назначении новых представителей власти определили бездействие милиции во время беспорядков в Одессе 2 мая. Противостояние проукраинских и пророссийских активистов, обернувшееся гибелью четырех десятков людей, многие из которых задохнулись или смертельно обгорели в местном Доме профсоюзов, стрельба по демонстрантам с сине-желтыми флагами из-за милицейских кордонов – такова суровая реальность Южной Пальмиры в начале мая. Подобные очаги дестабилизации во многом опровергают предположения о грядущем российском вторжении, скорее Кремль, возможно, вместе с отъехавшим в Ростов Януковичем делает ставку на точечную напряженность по стране. Украинской власти хорошо бы провести международное расследование трагедии, с привлечением авторитетных специалистов, чтобы расставить точки над і, но такой сценарий сегодня выглядит фантастическим.

Президентская кампания тем временем продолжается. Юлия Тимошенко допустила серьезную политическую ошибку, одобрительно отозвавшись о действиях одесской милиции 2 мая. Петр Порошенко анонсировал проведение досрочных парламентских выборов, без которых осуществить реальную перезагрузку власти будет нереально. Олег Царев со ставшей привычной скандальностью и Наталья Королевская с лозунгом усиления социальной защиты украинцев отказались от непосредственного участия в президентской кампании, тем самым определив в 21 количество позиций в бюллетене для голосования 25 мая. Впрочем, не стоит исключать, что напротив некоторых фамилий еще появится штамп «выбыл».