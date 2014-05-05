Германия созывает вторую Женевскую конференцию по Украине

В воскресенье, 4 мая Штайнмаеер провел телефонные переговоры по этому поводу с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, Госсекретарем США Джоном Керри , Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и представителями ОБСЕ, передает Голос Америки.

Читайте такжеОбама поддержал новые санкции против РФ: Она и "палец о палец" не ударила после Женевы

Штайнмайер отметил, что целью этой встречи должна быть четкая договоренность, которая положила бы конец этому конфликту и позволила перевести события в русло политических решений.

"Любое промедление в этой ситуации является безответственным , поскольку это приведет к новым жертвам," - сказал немецкий чиновник.