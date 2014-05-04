Краматорские сепаратисты похитили депутата горсовета. Требуют выкуп мешками с песком

Днем в ТТУ прибыли вооруженные люди и потребовали от Шацкого предоставить им имеющийся на предприятии грузовой транспорт, сообщает Краматорск.info.

Однако выяснилось, что эти автомашины не в рабочем состоянии. Тогда "гости" забрали директора ТТУ с собой в исполком, и уже там потребовали за его освобождение несколько десятков мешков с песком.

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По состоянию на 21:00 работники ТТУ не только собрали и наполнили мешки, но и отправили их в указанное место. Однако Сергея Шацкого по-прежнему удерживают в здании горисполкома.

Известно также, что о захвате директора ТТУ представители властей города узнали совсем недавно, и сейчас будут предприниматься какие-то переговоры с целью его освобождения.