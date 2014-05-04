Махницкий обещает взять под личный контроль расследование одесской трагедии

Как сообщили УНИАН в пресс - службе ГПУ, Махницкий «выразил закономерное удивление» распространенным через средства массовой информации сообщениям о том, что освобождение участников массовых беспорядков в Одессе 2 мая состоялось якобы по указанию сотрудников прокуратуры и взял под личный контроль расследование трагедии в Одессе.

«Руководитель надзорного ведомства назвал непроверенную и растиражированную предварительную информацию «неуместно эмоциональной и, как минимум, преждевременной в критический для государства момент», - говорится в сообщении.

По словам Махницкого, Генпрокуратура проводит детальную проверку, в том числе, появления любой дезинформации, что выглядит как «защита мундира в ходе расследования».

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«Никаких указаний об освобождении участников массовых беспорядков в Одессе ни специальный уполномоченный, ни заместитель генерального прокурора Украины Николай Банчук, ни прокурор Одесской области Игорь Боршуляк не давали и не могли дать, поскольку такие действия расцениваются как государственная измена и непосредственная поддержка сепаратизма, с чем давно и бескомпромиссно борется Генпрокуратура», - заявил Махницкий.

По его словам, ГПУ будет открывать новые уголовные производства с радикальными мерами вплоть до задержания, которые затронут каждого , кто будет препятствовать расследованию.

Каксообщал УНИАН, ранее заместитель генпрокурора Украины Николай Банчук, который входит в состав Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра, принял решение о передаче уголовного производства по факту массовых беспорядков 2 мая в Одессе в Главное следственное управление МВД Украины.

До этого уголовное производство по фактам захвата общественного здания, умышленного повреждения имущества - здания путем поджога, массовых беспорядков, в результате которых погибли люди, нанесение людям телесных повреждений различной степени тяжести, что предусмотрено ст. 341 , ч. 2 ст . 194 , ч. 2 ст . 294 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, расследовало следственное управление ГУ МВД Украины в Одесской области. В результате этих преступлений погибло 46 человек.

Прокуратура Одесской области опровергала упомянутую предварительную информацию и сообщила, что решение об освобождении задержанных лиц принималось непосредственно руководством органов внутренних дел области без какого-либо согласования с органами прокуратуры и после откровенного игнорирования сотрудниками милиции выполнения своих служебных обязанностей, предусмотренных Законом Украины «О милиции».