Махницкий обещает взять под личный контроль расследование одесской трагедии
И.о. Генерального прокурора Украины Олег Махницкий заявил, что возглавляемое им ведомство даст правовую оценку действиям каждого, кто стоит на пути объективного выяснения причин одесской трагедии.
Как сообщили УНИАН в пресс - службе ГПУ, Махницкий «выразил закономерное удивление» распространенным через средства массовой информации сообщениям о том, что освобождение участников массовых беспорядков в Одессе 2 мая состоялось якобы по указанию сотрудников прокуратуры и взял под личный контроль расследование трагедии в Одессе.
«Руководитель надзорного ведомства назвал непроверенную и растиражированную предварительную информацию «неуместно эмоциональной и, как минимум, преждевременной в критический для государства момент», - говорится в сообщении.
По словам Махницкого, Генпрокуратура проводит детальную проверку, в том числе, появления любой дезинформации, что выглядит как «защита мундира в ходе расследования».
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«Никаких указаний об освобождении участников массовых беспорядков в Одессе ни специальный уполномоченный, ни заместитель генерального прокурора Украины Николай Банчук, ни прокурор Одесской области Игорь Боршуляк не давали и не могли дать, поскольку такие действия расцениваются как государственная измена и непосредственная поддержка сепаратизма, с чем давно и бескомпромиссно борется Генпрокуратура», - заявил Махницкий.
По его словам, ГПУ будет открывать новые уголовные производства с радикальными мерами вплоть до задержания, которые затронут каждого , кто будет препятствовать расследованию.
Каксообщал УНИАН, ранее заместитель генпрокурора Украины Николай Банчук, который входит в состав Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра, принял решение о передаче уголовного производства по факту массовых беспорядков 2 мая в Одессе в Главное следственное управление МВД Украины.
До этого уголовное производство по фактам захвата общественного здания, умышленного повреждения имущества - здания путем поджога, массовых беспорядков, в результате которых погибли люди, нанесение людям телесных повреждений различной степени тяжести, что предусмотрено ст. 341 , ч. 2 ст . 194 , ч. 2 ст . 294 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, расследовало следственное управление ГУ МВД Украины в Одесской области. В результате этих преступлений погибло 46 человек.
Прокуратура Одесской области опровергала упомянутую предварительную информацию и сообщила, что решение об освобождении задержанных лиц принималось непосредственно руководством органов внутренних дел области без какого-либо согласования с органами прокуратуры и после откровенного игнорирования сотрудниками милиции выполнения своих служебных обязанностей, предусмотренных Законом Украины «О милиции».