Аваков об освобождении сепаратистов в Одессе: "У меня нет слов, чтобы выразить свой гнев"

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, которого цитирует Юрий Бутусов.

По его словам, Аваков отреагировал на события 4 мая в Одессе так: "У меня нет слов, чтобы выразить свой гнев позорным фактом освобождения 10 провокаторов, по вине которых в Одессе было убито 43 человека, 160 ранены", передает Украинская правда.

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"Я хочу откровенно сказать о причинах того, что произошло. Задержанные провокаторы должны были быть вчера ночью (в ночь на 4 мая) отконвоированы в Киев. Однако заместитель генерального прокурора Банчук прямо запретил этапировать задержанных из Одессы. В результате горотдел милиции был заблокирован. Милиция получила приказ не выпускать провокаторов и приготовиться к отражению штурма", - отметил Аваков.

"Однако прокурор вынес решение об освобождении задержанных. Это самоправное решение прокуратуры требует самого серьезного расследования. Освобождение провокаторов может привести к новым вспышкам насилия в Одессе", - добавил он.

Как заявил глава МВД, действия министерства - все руководство УВД отстраненно в полном составе, возбуждены уголовные дела.

'Новый начальник Одесского УВД Иван Катеринчук прибывает на место прямо сейчас", - добавил Аваков.