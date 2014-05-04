В центре Одессы полторы сотни человек заблокировали здание городской милиции

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания управления, на улице Преображенской, собрались родственники и сторонники задержанных.

Они заблокировали мусорными контейнерами и каменными цветочными клумбами проезжую часть и тротуар на квартале от Бунина до Жуковского. Свои действия присутствующие объясняют тем, что не хотят, чтобы сотрудники правоохранительных органов отвезли задержанных в Приморский районный суд.

Читайте такжеНазваны имена 14 погибших во время беспорядков 2 мая (список)

Въезды в здание и дверь перекрыто. Другие люди пытаются мимо не проходить.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом проукраинские активисты пришли на Куликово поле, к лагерю пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором было много людей, начался пожар.

По последним данным, в Одессе после столкновений 2 мая в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами с РФ.

По информации ГУ МВД Украины в Одесской области, задержаны более 130 человек, которые участвовали в беспорядках, открыто 10 уголовных дел.