Ночью в Славянске погиб экипаж вертолетчиков из Львовской области

Военнослужащие, погибшие в ночь на 2 мая в районе города Славянск во время воздушного патрулирования в рамках антитеррористической операции, служили в военной части города Броды во Львовской области.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального медиа-центра Минобороны во Львове Александр Поронюк.

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«В Славянске погиб наш экипаж из Львовщины», - сказал Поронюк.

Как отмечается в сообщении Министерства обороны Украины, в ночь на 2 мая в районе города Славянск Донецкой области были сбиты два вертолета Ми-24 Вооруженных Сил Украины, которые осуществляли воздушное патрулирование в определенном районе.

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По предварительной информации, боевые машины были сбиты неизвестными лицами с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). В результате обстрела двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.