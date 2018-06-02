Украинский интерес. Кредит с условиями и реверс на осень

Вальпургиева ночь для Украины обернулась хорошей новостью: МВФ принял решение выделить нашей стране 17 миллиардов долларов на протяжении двух лет. Эти средства помогут стабилизировать национальную валюту и живительной влагой прольются на национальную экономику, обескровленную правлением Януковича. При этом аналитики Фонда подчеркнули, что условия кредита будут пересмотрены, если Киеву не удастся удержать в орбите своего влияния восточные области. Вряд ли активизация антитеррористической операции вокруг Славянска ранним утром 2 мая стала обычным совпадением, скорее, в Киеве поняли, что реальные дела важнее обещаний.

Россия, продолжающая бряцать оружием у украинских границ, на стремление украинского руководства навести порядок в восточных областях отреагировала нервно, оперативно обвинив Киев во всех смертных грехах. Дабы усилить обвинения 2 мая в Донецк прилетел российский экс-омбудсмен Владимир Лукин, видимо, решивший, что на Донбассе его услуги будут нужны больше, чем на Родине. Весьма опрометчивое решение, если учитывать состояние прав человека во время правления Путина. РФ инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН, на котором ее представитель Виталий Чуркин рискует вновь подвергнуться остракизму коллегами из большинства цивилизованных членов Объединенных Наций.

Но Кремль не собирается останавливаться в своем давлении на Украину, демонстрируя непреклонность и желание превратить нашу страну в исключительную сферу собственных интересов. Вслед за счетом на 11,5 миллиардов долларов за невыбранный в 2013 году газ «Газпром» угрожает с 1 июня перейти на предоплату при поставках «голубого золота». При этом консультации между Украиной, Россией и ЕС на тему поставок газа завершились безрезультатно. Украине удалось подписать после долгих месяцев переговоров меморандум между «Укртрансгазом» и словацкой компанией Eustream, предполагающий начало реверсных поставок газа в сентябре. Наша страна рассчитывает получать из соседнего центральноевропейского государства до 8 миллиардов кубометров газа в год, но до начала реальных поставок в сентябре предстоит пройти еще несколько раундов согласований, на которые попытается влиять Россия.

В борьбе за восстановление собственной внешнеполитической субъектности Украине необходимо расставить приоритеты. Вступление в НАТО в нынешней ситуации, вопреки улучшившемуся отношению украинцев к Альянсу, отмеченному после российской агрессии в Крыму и на востоке страны, пока является недостижимым - есть немало процедурных моментов, осложняющих присоединение Украины к Североатлантическому альянсу. Зато сближение с Европейским Союзом в нынешних условиях выглядит весьма реальным. Киеву необходимо воспользоваться в собственных интересах и призывом президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу ко всему миру «защищать и поддержать Украину», и опасениями еврокомиссара Штефана Фюле по поводу России, продвигающей идею безполярного мира. Тот факт, что давление Кремля на нашу страну заставило Вашингтон и Берлин позабыть о нанесенных «слухачом» Сноуденом обидах и согласовывать совместные действия против России, дорогого стоит. Хотя третью волну санкций российские чиновники оценили с издевкой, им не по силам отрицать их эффект, превращающий крупнейшее государство в мире в страну-изгоя.